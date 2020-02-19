Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении. Джебла находится вблизи порта Латакия и базы российских ВКС в Хмеймиме.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Происшествия
В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Политика
Путин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства
Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Армия и оружие
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии
Американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
Киберспорт
Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта
Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
Шоу-бизнес
Елена Проклова о браке: «Замуж не хочу, мне хватило»
66-летняя артистка призналась, что о браке уже не мечтает, так как замужем была и ей этого хватило.
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»
Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Политика
Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны
Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Технологии
IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер
Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Происшествия
В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей
Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Фигурное катание
Сотникова рассказала о своем состоянии после операции
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила о своем состоянии после операционного вмешательства.