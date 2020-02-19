Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении. Джебла находится вблизи порта Латакия и базы российских ВКС в Хмеймиме.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Общество
Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Общество
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения МН17
Нидерландская разведка в ходе исследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года выяснила, что ни одного зенитино-ракетного комплекса "Бук" не находилось достаточно близко, чтобы сбить лайнер.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Политика
Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы
Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Технологии
Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Общество
В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
Хоккей
Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова недалеким
Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.