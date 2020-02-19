Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении. Джебла находится вблизи порта Латакия и базы российских ВКС в Хмеймиме.
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СМИ сообщили об отражении воздушной атаки в районе авиабазы Хмеймим

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СМИ: сирийские средства ПВО отражают ракетную атаку под Латакией

ТАСС14:43

Сирийские ПВО отразили атаку на район рядом с российской базой Хмеймим

Lenta.ru14:59

СМИ: Сирийская ПВО отражает атаку на окрестности города Джебла

RT на русском14:44

Атаку на окрестности города Джебла отразили системы ПВО Сирии

Газета.Ru14:43

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия15:19

Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла

РИА Новости14:23
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
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