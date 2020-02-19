Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла
«Системы противовоздушной обороны отражают атаку враждебных объектов на окрестности города Джебла», — говорится в сообщении. Джебла находится вблизи порта Латакия и базы российских ВКС в Хмеймиме.
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ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Авто
Great Wall вернется в Россию спустя 4 года
Автомобильный бренд Great Wall, который ушел из России 4 года назад.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Игры
Sony отменила поездку на PAX East из-за коронавируса
Sony за неделю до проведения PAX East объявила, что не приедет на выставку, где должна была впервые дать обычным игрокам попробовать The Last of Us: Part II.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Общество
Путин приехал к памятнику Собчаку в Петербурге
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Футбол
Гол Черышева не спас «Валенсию» от поражения в матче с «Аталантой»
В первом матче 1/8 финала команда из Бергамо разгромила "Валенсию" - 4:1. "Аталанта" - одно из открытий нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Политика
Совбез ООН обсудит ход реализации Минских соглашений
В Совбезе ООН во вторник, 18 февраля, пройдет заседание, созванное для обсуждения того, как идет реализация Минских соглашений.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Экономика
В ПФР напомнили о получении пенсий на карту платежной системы «Мир»
Гражданам, которые пока получают пенсии через другие платежные системы, карты «Мир» выдают по истечении срока действия нынешних карт.
Политика
Путин: Ротация чиновников между Кремлем и кабмином приносит результат
Перемещение чиновников правительства РФ на работу в Кремль и направление сотрудников администрации президента для деятельности в правительство дает результат.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Культура
МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»
МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
Происшествия
Не менее восьми человек погибли при стрельбе в немецком городе Ханау
Не менее восьми человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен) с населением около 100 тыс. человек, сообщает Bild.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Общество
Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки
Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Наука
Мужскую фертильность стало возможно быстро определить с помощью специального чипа
Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Analytical Chemistry, разработали микрофлюидный чип, который помогает быстро оценить этот хемотаксический ответ клеток, что позволяет получить более полную картину фертильности мужчины.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
Хоккей
Хоккеист Задоров считает футболиста Тарасова недалеким
Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров назвал футболиста "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким.
Здоровье
Два человека скончались от коронавируса в Иране
Двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»
Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Происшествия
Около 60 человек пострадали в массовом ДТП в Канаде
Порядка 60 человек пострадали в аварии в пригороде Монреаля Ла-Прери. Об этом сообщает телеканал CBC.
Авто
КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины
«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.