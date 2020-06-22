Средства противовоздушное обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщается госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.

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Армия и оружие Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии Александр Дворников, командующий Южным военном округом, был удостоен звания генерала армии по указу президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

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