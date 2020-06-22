Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Средства противовоздушное обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщается госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.
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В Сирии произошла новая воздушная атака

Lenta.ru18:26

СМИ: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы

ТАСС18:20

SANA: сирийские системы ПВО отражают атаки на юге страны

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Сирия сообщила о воздушных атаках на военных на юге и востоке страны

РБК16:26

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

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Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой

РИА Новости18:18
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Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
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Виллиан продлит контракт с «Челси» до конца сезона

Форвард «Челси» Виллиан продлит контракт с клубом до конца сезона, сообщает Goal.
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
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Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
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Общество

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Коммерсантъ 10:32
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В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

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Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»

Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
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Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

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Смартфоны iPhone от Apple заменят ключ для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая позволяет использовать «Айфон» (iPhone) в качестве цифрового ключа для открытия дверей автомобиля, об этом сообщает информационный интернет-портал UgPressa.ru.
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Армия и оружие

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Особое мнение: Михаил Фишман

Большое спасибо всем, кто предпочел нашу трансляцию, нашу программу прямому выступлению президента Владимира Путина, которое началось внезапно пару минут назад.
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Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

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Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
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Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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