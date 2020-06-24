Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Происшествия
Соседка рассказала о замуровавшей убитого сына в бетонном полу матери
В Астраханской области нашли замурованного 12-летнего ребенка. В убийстве подозревают мать подростка.
Невские Новости вчера в 00:09
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Общество
Путин продлил выплаты для медработников
Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август.
Lenta.ru 10:20
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 21:18
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Общество
На Сахалине прошёл парад Победы
На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 21:17
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Происшествия
В Кентукки уволили полицейского после смерти афроамериканки
В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, уволен один из трех полицейских, участвовавших в марте в перестрелке, при которой погибла афроамериканка Брионна Тейлор.
РЕН ТВ 21:39
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Технологии
Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр
В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Авто
Показали первые изображения нового Kia Carnival
Дизайнеры портала «Колёса.ру» разработали рендерные изображения нового Kia Carnival на основе официального эскиза модели и шпионских фотографий.
32CARS.ru 08:46
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не слишком далёк от победы в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил уровень своей команды.
Чемпионат 19:54
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 20:31
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Общество
ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова
В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
РИА Новости 07:56
Шоу-бизнес
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
55-летняя знаменитость попозировала в бежевом шерстяном кардигане на голое тело и черных облегающих легинсах.
Lenta.ru 15:30
Армия и оружие
Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии
Александр Дворников, командующий Южным военном округом, был удостоен звания генерала армии по указу президента Российской Федерации и Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
ТК Звезда 18:23
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Кино
Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО
Inc-news.ru 16:20
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Авто
Чаще всего мощные машины покупают в Ингушетии
Car.ru 01:19
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02