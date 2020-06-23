Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.
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В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
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О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
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В Саратове прошло торжественное шествие Победы
По площади под музыку военных маршей в исполнении сводного военного оркестра торжественным маршем прошли 15 парадных расчетов соединений и частей Саратовского территориального гарнизона.
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Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Администрация киберпространства Китая решила наказать сервис Xigua, владельца соцсети TikTok за «уход от ценностей социализма» и «вульгарный контент».
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По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
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Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
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Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
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Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
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