Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.
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