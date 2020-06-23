Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 24

Общество Семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты по 10 тысяч рублей В числе прочего, президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат в июле на каждого ребенка еще по 10 тысяч рублей, которые они уже получали ранее во время пандемии. 5,3K

Общество 300 деятелей искусства обвинили Голливуд в поддержке культа белой расы Свыше 300 деятелей искусства, в числе которых актеры Идрис Эльба, Виола Дэвис и Октавия Спенсер, выдвинули обвинения в адрес Голливуда в восхвалении полиции, а также сохранении наследия культуры превосходства белой расы.

Происшествия В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы По данным МВД, задержанные попали под идеологическое влияние уроженцев Узбекистана, в настоящее время осуществляющих деятельность в рядах группировки в Сирии, и планировали выехать в эту страну для ведения боевых действий на стороне террористических групп.

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 46

Политика Одна из ведущих газет Болгарии опубликовала статью Путина о Второй мировой войне Популярная болгарская газета "Труд" опубликовала в среду на болгарском языке полную версию статьи президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне.

Политика Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. 9

Общество Умер бывший сенатор Евгений Тарло Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию. 159

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 107

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 30

Политика Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы Президент России Владимир Путин заверил, что торжественный парад в честь 75-й годовщины Великой Победы обязательно состоится, когда это позволит эпидемиологическая ситуация. 44