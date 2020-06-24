Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.
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Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
В саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Гаджеты
Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake
Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.
Ридус вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Square Enix объявила, что покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно.
Игромания.ру 22 июня в 18:39
Здоровье
Омское здравоохранение выдохлось
Само письмо подписано главой омского министерства здравоохранения Ириной СОЛДАТОВОЙ.
Коммерческие Вести вчера в 12:30
Общество
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Гаджеты
Смартфон iPhone от Apple заменит ключ для автомобилей
Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
Футбол
«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро
Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
По данным регионального управления Роспотребнадзора, во время хирургической помощи больному, у которого позднее выявили коронавирус, был инфицирован хирург.
ТАСС 00:58
Политика
Дональд Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем
В рамках договоренностей США сохранили пошлины на часть китайских товаров, а КНР обязалась закупить американскую продукцию и услуги на сотни миллиардов долларов, чтобы нейтрализовать дисбаланс в торговых отношениях.
Эхо Москвы 22 июня в 22:06
Происшествия
В Петербурге арестовали двух напавших на уличных музыкантов
Двое напавших на уличных музыкантов в Петербурге получили по два месяца ареста, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика
Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Политика
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости 22 июня в 22:51