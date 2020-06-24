Армия и оружие

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Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.
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У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
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Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
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