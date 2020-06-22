Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана. Отмечается, что атака на сирийскую территорию велась из воздушного пространства. Сирийские ПВО смогли перехватить несколько целей в небе над Хамой.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Комсомольская правда22:12

SANA: сирийские системы ПВО отражают атаки на юге страны

Коммерсантъ16:02

Сирия сообщила о воздушных атаках Израиля на западе страны

РБК20:13

SANA: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы

Газета.Ru18:26

Сирийское ПВО отражает атаки в небе над Хамой

РИА Новости18:18

SANA: средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку в ещё одной провинции

RT на русском18:27

СМИ: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы

ТАСС20:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:27, Ашберн
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,4K
Происшествия

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до шести

Управление гражданской защиты мексиканского штата Оахака сообщило, что число жертв землетрясения в регионе увеличилось до шести.
RT на русском 23:14
12
Армия и оружие

Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом

В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.
Голос правды (ст. Полтавская) 08:40
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
609
Здоровье

Три человека умерли от коронавируса за сутки в Иркутской области

Утром 24 июня Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще трех пациентов от COVID-19.
КП - Иркутск 22:55
Общество

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
5,2K
Происшествия

Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского

Украинские радикалы из партии "Национальный корпус" совершили нападение на депутата Рады от президентской партии "Слуга народа" Сергея Литвиненко.
Газета.Ru 16:19
8
Политика

На Украине оценили шансы победить Россию в случае войны

Украина никогда не победит Россию, поэтому стоит найти компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Известия вчера в 21:08
1,2K
Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
1
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
159
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru 18:37
13
Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
166
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
78
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
4,3K
Политика

Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»

Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости 16:19
12
Общество

В Белогорске состоялся юбилейный Парад Победы

АСН24 22:44
1
Энергетика

В хранилищах Украины утроился объём иностранного газа — «Укртрансгаз»

Киев, 22 июня 2020, 15:06 — REGNUM По состоянию на 19 июня 2020 года в газохранилищах Украины находилось 2,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям, что втрое больше в сравнении с аналогичной датой 2019 года, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».
REGNUM вчера в 08:06
2
Гаджеты

Honor представила ноутбук MagicBook 14 в Европе

Бренд Honor представил в европейском регионе ноутбук MagicBook 14, который получил алюминиевый корпус массой 1,38 кг и толщиной всего 15,9 мм.
iXBT.com 23:10
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
186
Политика

Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа

Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что президент Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости 22:27
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
78
Политика

Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной.
Газета.Ru 10:09
16
Биатлон

Зайцева выдвинута кандидатом в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы.
Советский спорт 13:39
1
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
305
Происшествия

В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском 22:44
17
Здоровье

Врач предупредила о смертельной опасности сливочного масла

Употребление сливочного масла, в составе которого содержатся трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям и иному вреду для организма, сказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.
РИА Новости 10:10
90
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,8K
Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews 07:45
13
Авто

Infiniti меняет стратегию развития

Компания Infiniti заявила о том, что уходит из Европы, а в качестве перспективного рынка сбыта рассматривает Россию.
SpeedMe 22:54
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
13
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
Главное