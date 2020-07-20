Армия и оружие
Российская газетаПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска
"Сирийские зенитчики успешно отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей", - уточняется со ссылкой на армейские источники. Обстрел, по данным сирийских военных, ведется Израилем о стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Футбол
Ювентус — Лацио 2:0 (2-й тайм)
Матч 34-го тура Серии А «Ювентус» - «Лацио» начнется в 22:45 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 04:59
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском 10:51
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Общество
Еще 17 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве за сутки скончались 17 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Интерфакс 16:29
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru 09:03
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок
Студия Warner Bros. в третий раз перенесла премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод», который должен был выйти 12 августа.
Культуромания 14:13
Происшествия
СК начал проверку после обнаружения тела младенца в Москве-реке
Следственный комитет начал проверку после обнаружения в подмосковном Лыткарино тела полугодовалой девочки около гидротехнического шлюза в Москве-реке, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:13
Политика
США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии
США не признают парламентские выборы в Сирии, заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 16:57
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны 10:54
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
Гаджеты
AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается
Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 12:17
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Происшествия
Крестный отец Ефремова заявил, что поедет к артисту в колонию
Экономика сегодня 13:06
Культура
«Лента.ру» запустила сериал об отечественной музыке 90-х
ИА InterMedia 16:30
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вечерняя Москва 15:54
Культура
Начата кампания по возвращению россиян в кинотеатры
Российских зрителей хотят вернуть в кинотеатры. Необходимое для этого условие – разрешение властей.
Параграфист 13:31
Футбол
Артём Милевский вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский вылечился от коронавирусной инфекции и вернулся к тренировкам с командой.
Чемпионат 16:21
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Космос
Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре в галактике 1ES 1927+654, где два года назад была зафиксирована весьма мощная вспышка.
Discover24 18 июля в 06:00