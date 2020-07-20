Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

"Сирийские зенитчики успешно отражают атаку и поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей", - уточняется со ссылкой на армейские источники. Обстрел, по данным сирийских военных, ведется Израилем о стороны оккупированных Голанских высот из района Мадждаль-Шамс.
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