Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
Системы противовоздушной обороны сработали в сирийской провинции Алеппо при отражении атаки с воздуха. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает агентство САНА. «Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», — говорится в сообщении.
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Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»
Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
Эхо Москвы 12:33
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Общество
В Ленобласти могут смягчить ограничительные меры после праздников
В Ленинградской области может быть принято решение о смягчении и частичной отмене ограничительных мер после майских праздников.
Известия 18:00
Хоккей
The Hockey Writers назвал 50 лучших российских игроков в истории НХЛ
Североамериканский портал The Hockey Writers представил рейтинг лучших российских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), всего в список вошли 50 человек.
РБК вчера в 13:31
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат
Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
Футбол
Александер Чеферин: «Старый добрый футбол скоро вернется»
Старый добрый футбол скоро вернется.
Матч ТВ 11:43
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Экономика
Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 01:31
Футбол
Криштиану Роналду прибыл в Турин
ProstoProSport 16:45
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Газета.Ru 18:52
Экономика
ВВП Гонконга упал в I квартале на рекордные 8,9%
По предварительным данным, ВВП Гонконга упал в I квартале на 8,9% в годовом выражении, это самый серьезный спад с 1974 года.
Вести.Ru 10:41
Общество
Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая
Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
Футбол
France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов
Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football.
REGNUM 00:55
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении в Сирии российского танка Т-14 «Армата»
СМИ сообщили об уничтожении боевиками в Сирии российского новейшего танка «Армата».
Shraibikus News 02 мая в 13:12
Происшествия
Признанный погибшим экс-игрок «Шальке» найден живым
Бывший защитник "Шальке-04" Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым.
Газета.Ru 16:42
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу
RuNews24.ru 18:07
Армия и оружие
Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки
Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета 06:10
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Культура
Был Коляном, стал Хабибом: в новых «Реальных пацанах» Николай Наумов будет участвовать в боях без правил
Все дело в завещании Оборина, в котором четко прописано - Наумов получит наследство Иваныча (а это $420 миллионов!), но только в том случае, если завоюет черный пояс бойца ММА.
Комсомольская правда 06:42
Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33