Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
Системы противовоздушной обороны сработали в сирийской провинции Алеппо при отражении атаки с воздуха. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает агентство САНА. «Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», — говорится в сообщении.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
Общество
Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:27
Здоровье
Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире
По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.
МИР 24 18:22
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК
Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru 17:40
Общество
США спрогнозировали удвоение количества жертв коронавируса
США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1,1 млн человек).
Коммерсантъ 17:25
Политика
ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса
Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Кино
Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
Политика
Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.
РИА Новости 17:38
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Общество
Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом
Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что возможно в регионе скоро ослабят ограничения, которые ввели из-за эпидемии коронавируса, пишет RT.
Ореанда-Новости 16:42
Футбол
Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
Футбол
Сын Плющенко и Рудковской ответил на нападки Андрея Аршавина
Сын Плющенко в ответ записал обращение к Аршавину, в котором поинтересовался, почему Андрей Сергеевич "говорит про него гадости".
Слово и Дело 18:04
Происшествия
На фабрике в Ленинградской области произошел пожар
Пожар произошел на фабрике нетканых материалов в городе Коммунар в Ленинградской области.
Известия 18:13
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем
Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера.
РБК 15:37