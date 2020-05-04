Системы противовоздушной обороны сработали в сирийской провинции Алеппо при отражении атаки с воздуха. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает агентство САНА. «Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», - говорится в сообщении.

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