Армия и оружие
ИзвестияПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
Системы противовоздушной обороны сработали в сирийской провинции Алеппо при отражении атаки с воздуха. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает агентство САНА. «Наши ПВО отражают агрессию в небе над провинцией Алеппо», — говорится в сообщении.
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Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.
ТАСС 18:27
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус 07:22
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Кино
Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Политика
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 18:26
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Российская газета вчера в 14:29
Здоровье
В Омске больницу закрыли на карантин
Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Общество
Предсказан рост числа жертв коронавируса в США в два раза
К августу число жертв коронавируса в США может вырасти в два раза.
Lenta.ru 19:36
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге от коронавируса умер известный врач скорой помощи
В Санкт-Петербурге 4 мая умер старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой помощи Владимир Манькович.
РЕН ТВ 19:56
Общество
Михалков заявил о цензуре из-за фильма о чипировании людей Гейтсом
Телеканал «Россия 24» снял с эфира повтор выпуска авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ».
РБК 02 мая в 13:56
Футбол
Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов, ранее назвавший россиян, просящих от государства денег в условиях пандемии коронавируса, "дармоедами", удалил свою страницу в Instagram.
РИА Новости 14:46
Армия и оружие
Академик РАН предупредил о возрастании угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
РИА Новости 19:41
Политика
Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат
Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Футбол
Сын Плющенко и Рудковской ответил на нападки Андрея Аршавина
Сын Плющенко в ответ записал обращение к Аршавину, в котором поинтересовался, почему Андрей Сергеевич "говорит про него гадости".
Слово и Дело 18:04
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
В США приступили к расследованию влияния Китая на высшее образование
Вашингтон, 5 мая 2020, 02:35 — REGNUM Группа республиканцев в палате представителей США заявила, что начала расследование влияния Китая на американские университеты с целью кражи конфиденциальной информации и технологий, а также сокрытия сведений о происхождении нового коронавируса.
REGNUM 19:35