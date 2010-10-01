Армия и оружие

Слово и ДелоСлово и ДелоПВО Сирии сбили израильский БПЛА в провинции Кунейтра

По информации СМИ, беспилотник сбили над населенным пунктом Эль-Хадер в провинции Кунейтра. Аппарат упал на сельскохозяйственное угодье одного из местных жителей.
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Российские войска начали наступление на оккупированные Израилем Голанские высоты

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Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

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Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
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В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
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Общество

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В Москве за сутки 561 пациент вылечился от коронавируса

В Москве за последние сутки выздоровел 561 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
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Армия и оружие

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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала

РИА Новости 23 июля в 21:36
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Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
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Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил белорусского бойца-тяжеловеса Андрея Орловского.
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Технологии

Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой

Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
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Президент Украины Владимир Зеленский стремится понравиться российскому лидеру Владимиру Путину, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий.
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RuNews24.ru вчера в 12:07
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