Армия и оружие
Слово и ДелоПВО Сирии сбили израильский БПЛА в провинции Кунейтра
По информации СМИ, беспилотник сбили над населенным пунктом Эль-Хадер в провинции Кунейтра. Аппарат упал на сельскохозяйственное угодье одного из местных жителей.
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Российские войска начали наступление на оккупированные Израилем Голанские высоты
Avia.proвчера в 17:24
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Авто
Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Новые автомобили вчера в 12:22
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru вчера в 05:51
Общество
В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала
Около 6,5 тысяч человек вышли в субботу на несанкционированную акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске, сообщает мэрия города.
РИА Новости 00:42
Общество
В Москве за сутки 561 пациент вылечился от коронавируса
В Москве за последние сутки выздоровел 561 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:25
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвержден у 129 человек
За сутки в регионе выявили 129 новых носителей коронавируса. Об этом передали в региональном минздраве.
Evo-rus.com вчера в 06:53
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Evo-rus.com вчера в 10:07
Футбол
«Леванте» мог перехватить Гайча у ЦСКА
Спортивный директор «Леванте» Давид Наварро заявил, что клуб почти завершил подписание аргентинского форварда Адольфо Гайча.
Матч ТВ 02:10
Здоровье
В Волгоградской области остаются пять крупных очагов коронавируса
На сегодняшний день активными остаются пять очагов коронавируса. Один в ближайшие дни снимается, – пояснила Ольга Зубарева.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 08:27
Армия и оружие
Российские военные начали тестирование робототехники на Черном море
Shraibikus News 01:33
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости 23 июля в 21:36
Политика
Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться
Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.
Бомбардир.ру вчера в 07:18
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Единоборства
Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил белорусского бойца-тяжеловеса Андрея Орловского.
RT на русском 01:44
Технологии
Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой
Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.
Astera вчера в 13:14
Общество
В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев
Губернатор Омской области Александр Бурков ввел в регионе режим ЧС из-за засухи и суховеев.
Коммерсантъ вчера в 10:31
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия 23 июля в 22:41
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия вчера в 16:25
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 23 июля в 05:27
Экономика
Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице
Правительство выделит российским регионам 20 млрд рублей для выплат пособий по безработице, заявил в пятницу, 24 июля, премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Известия вчера в 07:05
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Политика
В раде упрекнули Зеленского в желании понравиться Путину
Президент Украины Владимир Зеленский стремится понравиться российскому лидеру Владимиру Путину, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий.
Известия 01:00
Шоу-бизнес
Собчак подарила Богомолову короткометражный фильм на день рождения
Собчак сняла фильм продолжительностью 27 минут, а называется работа «Метод».
RuNews24.ru вчера в 12:07