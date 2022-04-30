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ПВО ВС России не допустили проникновения самолета ВСУ в Брянскую область

Как отметил губернатор Брянской области, в 06:50 (совпадает с мск) российскими средствами был обнаружен самолёт вооруженных украинских формирований.
REGNUM
При выполнении действий, которые были направлены на недопущение проникновения объекта на территорию РФ, в населенный пункт Жеча Стародубского округа Брянской области попало 2 снаряда.
Наш Брянск.Ru
Взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала.
РИА Новости
"В настоящее время на месте работают оперативные службы. Жертв нет. Ведутся оперативные мероприятия", - добавил Богомаз.
Интерфакс

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