Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны. Летательные аппараты приближались с северо-западного направления.
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Комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два беспилотника террористов

ТАССвчера в 15:52

Российские комплексы ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

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ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

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Российские военные сбили дроны при подлете к авиабазе Хмеймим в Сирии

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Рядом с авиабазой Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов

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Lenta.ruвчера в 15:34

Возле российской базы Хмеймим уничтожены два БПЛА террористов

Московский Комсомолецвчера в 16:12
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:34, Вашингтон
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