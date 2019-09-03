Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны. Летательные аппараты приближались с северо-западного направления.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два беспилотника террористов

ТАСС15:52

Возле российской базы Хмеймим уничтожены два БПЛА террористов

Московский Комсомолец16:12

Российские военные сбили дроны при подлете к авиабазе Хмеймим в Сирии

РБК15:42

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

РИА Новости15:42

Рядом с авиабазой Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов

RT на русском15:40

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Lenta.ru15:34

Российские комплексы ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим

Коммерсантъ15:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия

Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери

РИА Новости 15:32
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Экономика

Кабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100

RT на русском 07:47
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Экономика

В Тверской области реализуется крупнейший инвестпроект в АПК

В Тверской области реализуется крупнейший за последние годы инвестиционный проект в АПК.
Все о Твери и Тверской области 11:28
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Армия и оружие

Обнародованы подробности модернизации танков Т-54 армии Вьетнама

Благодаря внедрению новой СУО (система управления огнём) танк оборудован цифровым компьютером, который позволяет нацеливаться и вести огонь по вражеской технике во время движения.
Военное обозрение 04:27
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы

Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Армия и оружие

Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Гаджеты

Найдена ошибка в прошивке. AMD объяснила слишком низкие частоты процессоров Ryzen третьего поколения

С выпуском процессоров AMD Ryzen третьего поколения многие пользователи начали жаловаться, что они не достигают заявленных максимальных частот.
iXBT.com 13:36
Здоровье

В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов

Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
Взгляд.ру 09:14
Культура

Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

ТК Звезда 00:40
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

RT на русском 15:30
Общество

Чего ждать от Недели моды в Нью-Йорке

Газета.Ru 16:40
Общество

Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Похудевшего на 100 килограммов Семчева едва узнали коллеги

Регион online 04:17
Политика

Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом матче сезона проиграл «Куньлунь Ред Стар»

News102.ru 10:07
Футбол

«Шахтер» заплатил «Шальке» за Коноплянку 1,5 млн евро

По информации Bild, донецкий клуб заплатил за трансфер 29-летнего футболиста 1,5 млн евро.
Sports.ru 16:43
Гаджеты

Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа

В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Футбол

Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии

Бывший защитник мадридского "Реала" и сборной Германии Кристофер Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии, сообщает Bild.
Газета.Ru 16:32
Авто

Особые серии Kia Edition Plus: начались продажи

За рулем 04:26
Экономика

«Трансаэро» требует 2 млрд рублей от «Ильюшин Финанс Ко»

«Трансаэро» подала два иска в Арбитражный суд Москвы к лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко».
Коммерсантъ 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное