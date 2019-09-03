Армия и оружие

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Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны. Летательные аппараты приближались с северо-западного направления.
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