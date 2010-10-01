Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПабло Сарабия: «Рад дебюту за сборную Испании. Мечта сбылась»

Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия после победы над Румынией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил, что команда стала ближе к цели. Для хавбека «ПСЖ» это была дебютная игра за национальную команду.
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Сарабия: «Безумно рад дебюту за сборную Испании. Мечта сбылась»

Бомбардир.ру00:56

Пабло Сарабия: «Рад дебюту за сборную Испании. Мечта сбылась»

Спорт-Экспрессвчера в 17:38

Сарабия — о дебютном матче за Испанию: мечта сбылась

Чемпионатвчера в 19:02
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Футбол

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В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны

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В Красноярском крае четырехлетний мальчик пропал в тайге

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Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем

Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
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Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

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В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
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Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»

Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
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Lexus назвала цены на обновленный Lexus GX для России

Дилеры Lexus в России начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
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Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер

13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru вчера в 08:14
Политика

Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Политика

Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
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Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
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В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
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Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий обвинил Россию в отработке сценария ведения боевых действий на Украине.
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Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
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Кстати, мой сын Герман пошел в первый класс учиться в русско-испанскую школу.
Телепрограмма 02:40
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

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Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины

Евросоюз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины, сообщают РИА Новости.
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Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

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Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

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Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

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