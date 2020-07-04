Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), говорится в сообщении управления СК по Москве, поступившем в РБК.

Политика В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что информация о том, что испытания российского вооружения являются причиной повышения радиационного фона в Северной Европе, безосновательна. 578

Общество Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова «уроком для многих» Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. 888

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3K

Общество Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву, сообщило посольство России в Берлине.

Общество В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров».

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1K

Шоу-бизнес Шнуров впервые показал видео с четвертой женой Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой. 51

Общество В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный. 1K

Политика Зеленский потребовал не допустить эскалации насилия на улицах Украины «Требую от генпрокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны», — заявил глава государства.