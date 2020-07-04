Происшествия
РБКПациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате
Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), говорится в сообщении управления СК по Москве, поступившем в РБК.
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Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что информация о том, что испытания российского вооружения являются причиной повышения радиационного фона в Северной Европе, безосновательна.
ToDay News Ufa 07:27
Культура
Певица Даффи призвала Netflix удалить польский фильм «365 дней»
Игромания.ру 14:41
Автоспорт
Норрис обманул систему безопасности на входе на «Ред Булл Ринг» и мог пройти на трассу с повышенной температурой (Blick)
Пилот «Макларена» Ландо Норрис обманул систему контроля и мог прибыть на автодром «Ред Булл Ринг» с повышенной температурой.
Sports.ru 16:14
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Общество
Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова «уроком для многих»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Bookmaker-ratings.ru 04:58
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» со 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву, сообщило посольство России в Берлине.
Взгляд.ру 16:35
Общество
В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
RT на русском 16:20
Общество
В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова
Художественный руководитель Театра Эстрады, актер Геннадий Хазанов проходит плановое обследование в больнице, он «жив и здоров».
РБК 14:12
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный.
Газета.Ru 13:27
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России
Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
Политика
Зеленский потребовал не допустить эскалации насилия на улицах Украины
«Требую от генпрокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны», — заявил глава государства.
REGNUM 16:01
Экономика
Аналитиков Sohu восхитила стратегия России по покупке облигаций США
Москва вновь закупила облигации госдолга США, причину перемены стратегии объяснили аналитики китайского издания Sohu.
iReactor 11:27
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Общество
18 случаев коронавируса выявили в Калининградской области за сутки
18 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Sports.ru 03:18
Футбол
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ вчера в 05:23
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» и в 20-й раз завоевала Кубок Германии
"Бавария" в 20-й раз завоевала Кубок Германии, что является рекордом турнира.
РИА Новости 16:05
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ вчера в 05:29