Происшествия
РБКПациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате
Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), говорится в сообщении управления СК по Москве, поступившем в РБК.
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Здоровье
Врачи рассказали, что ждет женщин без секса
Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос вчера в 13:03
Общество
ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
Гаджеты
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera вчера в 11:47
Авто
Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
В мае этого года на российском рынке было реализовано на 51,8% новых легких коммерческих и легковых авто меньше, если сравнивать с таким же периодом 2019 года.
Evo-rus.com вчера в 03:41
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия вчера в 04:30
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Расширенная версия ленты «Текст» появилась в Сети раньше анонсируемого срока.
Live24 07:22
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
Наука
В России скрестили нейросеть и VR ради исследований
Evo-rus.com 04:26
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 02 июля в 10:26
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru вчера в 03:56
Происшествия
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК
Следователю Руслану Миниахметову, которого СК обвинил во взяточничестве, вернули удостоверение, личные вещи, и отпустили.
Газета.Ru 11:23
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы
Обновленный Hyundai Santa Fe появится в странах Старого Света в сентябре 2020 года, старт продаж на американском рынке намечен на конец нынешнего года.
Новые автомобили 02 июля в 01:44
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при Австрии.
Российская газета 11:45
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Компания Dodge показала обновленную версию внедорожника модели Durango, которая стала самым мощным авто своего класса в мире.
Дни24 вчера в 12:54
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27a. Изменили два предмета
29 июня в Dota 2 вышел патч 7.27. В нём изменили ряд предметов и переработали выбор героев в All Pick и Captain’s Mode.
Dota2.ru 17:40