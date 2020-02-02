Здоровье
Газета.RuПациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
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Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Коммерсантъвчера в 23:23
Китаец с коронавирусом в Забайкалье: Я кашляю, у дочери – температура
Московский Комсомолец Читавчера в 23:10
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