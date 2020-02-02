Здоровье

Газета.RuГазета.RuПациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Читать в источнике
Комментировать765

Подробнее о событии

Зараженный коронавирусом китаец в Забайкалье узнал о диагнозе из СМИ

Известия06:33

Больной коронавирусом гражданин Китая 5 дней ходил по Чите, куда приехал на поезде

Чита.Ру06:34

Китаец с коронавирусом признался, что находился в Чите вне больницы

Zabnews.ru00:50

Китаец с коронавирусом в Забайкалье записал видеообращение и пожаловался на свою больницу

URA.Ru00:38

Семью гражданина Китая дважды помещали в больницу Читы с подозрением на коронавирус

Эхо Москвы05:00

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Коммерсантъвчера в 23:23

Китаец с коронавирусом в Забайкалье: Я кашляю, у дочери – температура

Московский Комсомолец Читавчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
Общество

Впервые за зиму температура в Москве приблизится к климатической норме

В четверг ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 9-14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5-10 мороза.
Вести.Ru 06:14
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой»

Красная весна 06:23
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Здоровье

Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом

Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:17
Здоровье

Главное отличие коронавируса от гриппа назвали медики

Главное отличие коронавируса заключается в том, что он сразу поражает нижние дыхательные пути.
Московский Комсомолец вчера в 06:49
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Энергетика

В США предсказали «газовый армагеддон»

Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Газета.Ru 31 января в 12:00
Спорт

Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
Комсомольская правда 01:30
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС вчера в 01:47
Шоу-бизнес

Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Популярная в 1990-х - начале 2000-х годов телеведущая Елена Ханга сообщила, что уже вышла на пенсию и получает положенные ежемесячные выплаты.
Московский Комсомолец 05:36
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Армия и оружие

Встреча Россия-НАТО запланирована на начало февраля

Встреча в формате Россия-НАТО в Баку запланирована на 6-7 февраля 2020 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
Газета.Ru 07:00
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК 04:51
Хоккей

«Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Адмиралу»

Овертайм победителя не выявил — итоговый счет по итогам серии буллитов 4:3 в пользу «Адмирала». «Салават Юлаев» остался на шестом месте.
News102.ru 04:37
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из зала суда осуждённого

Life.ru вчера в 01:29
Общество

В Челябинске проведут проверку из-за объявления о продаже ребенка

РБК 05:49
Футбол

Антон Миранчук травмировал голеностоп

Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
РИА Новости вчера в 10:06
Футбол

Бекхэм хочет купить Гризманна в «Интер Майами»

Игрока сборной Франции хочет заполучить владелец американского клуба Дэвид Бекхэм.
Бомбардир.ру 05:25
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Гаджеты

Появился официальный рендер Meizu 17 с врезанной камерой

Компания Meizu ведёт работы над новой моделью Meizu 17. Накануне в сети появилось первое официальное изображение смартфона, сообщает Ixbt.
Профиль 06:51
Общество

Штрафы по новому КоАП вырастут в несколько раз

Напомним, в прошлом году руководство ГИБДД выступило за резкое увеличение размера штрафа для автомобилистов за превышение максимально разрешенной скорости на 20-40 км/ч - сразу в шесть раз до 3 тысяч рублей, а также предложило лишить скидки 50% при безотлагательной оплате штрафов лихачей, которые часто превышают скорость.
Ридус 30 января в 23:52
Общество

В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:55
Гаджеты

Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS

Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
REGNUM 05:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу

Источник рассказал, что речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
Свободная Пресса вчера в 15:53
Общество

Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное