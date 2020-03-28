Коронавирус
ИзвестияПациент с коронавирусом скончался в Оренбурге
Мужчина, инфицированный коронавирусом, умер в Оренбурге. Об этом сообщили в региональном правительстве в субботу, 28 марта.
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Общество
Юрий Грымов описал реальную ситуацию в аэропорту «Шереметьево»
Напомним, что терминал F аэропорта «Шереметьево» остался единственным (карантинным), где продолжают принимать рейсы из-за рубежа.
Политика
В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ
Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Происшествия
В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус
«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
Кино
Райан Рейнольдс сыграет в экранизации игры «Dragon`s Lair»
Потоковый сервис Netflix приобрел права на экранизацию популярной в прошлом видеоигры "Dragon`s Lair".
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Политика
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Экономика
Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне
Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Происшествия
В Оренбурге умер пациент с коронавирусом
В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Общество
В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Технологии
Двигатель лимузина Путина превратят в авиационный через 4-5 лет
Автомобильный двигатель премиального седана Aurus в рамках проекта «Адаптация» дорабатывается для использования в авиации на винтовых самолётах и ожидается, что серийный авиамотор появится в течение нескольких лет после завершения испытаний.
Общество
Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте
В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общество
Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева
Общество
Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство
В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
Общество
В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса
Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
Борьбу властей Украины с коронавирусом оплатят за счет бюджетников
Украинские власти объявили о введении новых мер противодействия коронавирусу.
Здоровье
Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса
Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Шоу-бизнес
Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым
Происшествия
На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом
В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Футбол
Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса
Игроки сборной России дали советы по профилактике коронавируса, а также рассказали, как бороться с распространением инфекции.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
Футбол
Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Общество
Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей
Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Энергетика
В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.