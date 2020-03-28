Коронавирус

ИзвестияИзвестияПациент с коронавирусом скончался в Оренбурге

Мужчина, инфицированный коронавирусом, умер в Оренбурге. Об этом сообщили в региональном правительстве в субботу, 28 марта.
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В Оренбурге скончался заразившийся коронавирусом пациент

Газета.Ru02:49

Пациент с коронавирусом скончался в Оренбурге

Известия02:33

Мужчина с коронавирусом скончался в Оренбурге

РЕН ТВ02:30
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Общество

Юрий Грымов описал реальную ситуацию в аэропорту «Шереметьево»

Напомним, что терминал F аэропорта «Шереметьево» остался единственным (карантинным), где продолжают принимать рейсы из-за рубежа.
Недвижимость.RU 04:43
Политика

В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ

Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Российская газета вчера в 07:14
Происшествия

В Челябинской области у десяти человек заподозрили коронавирус

«По информации Роспотребнадзора, в Челябинской области десять новых условно положительных результатов анализов на коронавирус», — цитирует РИА Новости сообщение минздрава.
RT на русском 04:03
Кино

Райан Рейнольдс сыграет в экранизации игры «Dragon`s Lair»

Потоковый сервис Netflix приобрел права на экранизацию популярной в прошлом видеоигры "Dragon`s Lair".
Kinonews.ru вчера в 17:53
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Политика

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Экономика

Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне

Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Live24 вчера в 03:26
Фигурное катание

Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику Тутберидзе

Дни24 04:43
Происшествия

В Оренбурге умер пациент с коронавирусом

В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.
Ведомости 03:03
Общество

В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.
Интерфакс 04:54
Технологии

Двигатель лимузина Путина превратят в авиационный через 4-5 лет

Автомобильный двигатель премиального седана Aurus в рамках проекта «Адаптация» дорабатывается для использования в авиации на винтовых самолётах и ожидается, что серийный авиамотор появится в течение нескольких лет после завершения испытаний.
Популярная механика 04:49
Общество

Врачам старше 65 лет сохранили льготный проезд в столичном транспорте

В Москве врачам старше 65 лет и без хронических болезней был сохранен льготный проезд на общественном транспорте, они могут ездить по городу по соцкарте, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИАМО 03:58
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Общество

В России появилась новая тест-система для диагностики коронавируса

Новую тест-систему для диагностики коронавируса зарегистрировали в Новосибирске, результат с ее помощью можно получить за 90 минут.
Lenta.ru 04:31
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

Борьбу властей Украины с коронавирусом оплатят за счет бюджетников

Украинские власти объявили о введении новых мер противодействия коронавирусу.
Народные новости 04:51
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Футбол

Игроки сборной России рассказали о профилактике коронавируса

Игроки сборной России дали советы по профилактике коронавируса, а также рассказали, как бороться с распространением инфекции.
Чемпионат 03:08
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 26 марта в 11:48
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

REGNUM вчера в 03:37
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

В Департаменте социальной защиты Москвы сообщили, что пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей.
RT на русском 04:36
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 16:40
Футбол

Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Pravda.Ru вчера в 02:23
Общество

Максимальный штраф за нарушение карантина составит 1 млн рублей

Размер штрафа за нарушение карантина для граждан страны составит 150-300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Компания 26 марта в 12:39
Политика

Sohu: только Китай имеет гиперзвуковое оружие

ГЛАС.RU 04:24
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском вчера в 11:57
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