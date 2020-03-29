Коронавирус
Московский КомсомолецПод Псковом скончался пациент с коронавирусом
Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.
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с чего всё началось
В первые дни температура была 39 градусов, но отдышки и других симптомов не было. Как рассказал Алексей Василев, пациент почувствовал себя хуже, была назначена терапия, но человек умер. Дианоз коронавирус у него был подтвержден.Псковское агентство информации10:20
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Михаил Ведерников выразил соболезнования семье умершего от коронавируса мужчины
Псковское агентство информации11:55
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Общество
Военные специалисты из РФ продезинфицировали пансионат в Италии
Было продезинфицировано более 1500 кв. м. Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны РФ провела полную дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо».
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Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
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Гаджеты
Старые видеокарты рано списывать со счетов? GeForce GTX 480 неожиданно получила 512 ядер CUDA
Собственно, именно высокое энергопотребление приводится источником в качестве основной причины изначального ограничения количества ядер CUDA – с ними 40-нанометровый GPU значительно повышает свой аппетит.
Экономика
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Авто
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
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Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами
Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов.
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Президент России Владимир Путин распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на шесть месяцев.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
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Происшествия
Маршрутка перевернулась в микрорайоне Лесной в Иркутске
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Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Здоровье
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом
В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Политика
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Общество
Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию
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В США супруги скончались в один день от коронавируса
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Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отказался говорить об Оливье Жиру и сравнил его с машиной для картинга.
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В возрасте 86 лет в Кракове скончался всемирно известный польский композитор, дирижер и педагог и в одно время ректор Краковской консерватории Кшиштоф Пендерецкий.
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На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
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Коронавирус пришел в Алтайский край.
Общество
В Албании разрешили выходить на улицу только по смс
Жители Албании теперь могут выходить на улицу только после получения смс-разрешения, сообщает посольство России в Тиране 30 марта на своей странице в Facebook.