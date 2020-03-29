В первые дни температура была 39 градусов, но отдышки и других симптомов не было. Как рассказал Алексей Василев, пациент почувствовал себя хуже, была назначена терапия, но человек умер. Дианоз коронавирус у него был подтвержден.

с чего всё началось

Еще одна жертва коронавируса зафиксирована в России. На этот раз умер пациент, зараженный COVID-19 в Псковской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Под Псковом скончался пациент с коронавирусом

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