Отмечается, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. "Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился", — рассказали в штабе.

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

Общество В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

Происшествия В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Здоровье Родители в Германии собрались опротестовать закон об обязательной прививке Конституционные жалобы против закона об обязательной прививке от кори намереваются подать многочисленные представители семей с малолетними детьми в Конституционный Суд Германии, 1 марта сообщает новостной сайт web.de.

Происшествия В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.

Политика Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.

Киберспорт В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.

Экономика Российские банки резко ограничили выдачи кредиток Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Футбол Семин отреагировал на критику Губерниева Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Общество Китайцы сообщают о предвзятом отношении со стороны властей РФ в связи с коронавирусом Давно живущий в России китайский блогер Хао Чживэй на своей странице в соцсети Facebook возмутился действиями российских органов власти в отношении граждан Китая в связи с коронавирусом.

Транспорт Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».

Общество В Севастополе объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку В Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы, куда её направляли на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.