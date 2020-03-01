Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

Отмечается, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. "Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился", — рассказали в штабе.
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Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

РБК12:39

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

РИА Новости12:07

Штаб: Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в Москве

Агентство Москва11:11

Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

ТАСС11:50

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

РИАМО11:29

Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Москва 2411:21

Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

Lenta.ru12:02
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
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В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
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Газета.Ru 09:04
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Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
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Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Коммерсантъ 17:52
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Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
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Происшествия

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Газета.Ru 13:45
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Спорт

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В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
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Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости 19:29
Происшествия

В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
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Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru 07:38
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Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
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Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

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В марте «АвтоВАЗ» объявляет скидки на автомобили LADA

Компания Lada объявила скидки на модельный ряд в марте 2020 года.
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Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

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Китайцы сообщают о предвзятом отношении со стороны властей РФ в связи с коронавирусом

Давно живущий в России китайский блогер Хао Чживэй на своей странице в соцсети Facebook возмутился действиями российских органов власти в отношении граждан Китая в связи с коронавирусом.
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С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
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В Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы, куда её направляли на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками

В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
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Тарасова: мне жаль Роднину

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