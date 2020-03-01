Происшествия
РИА НовостиВ московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус
Отмечается, что на протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. "Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился", — рассказали в штабе.
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Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Происшествия
В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Здоровье
Родители в Германии собрались опротестовать закон об обязательной прививке
Конституционные жалобы против закона об обязательной прививке от кори намереваются подать многочисленные представители семей с малолетними детьми в Конституционный Суд Германии, 1 марта сообщает новостной сайт web.de.
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Происшествия
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Политика
Рота, которая не сдалась: 20 лет подвигу псковских десантников
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Музыка
Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова
Авто
В марте «АвтоВАЗ» объявляет скидки на автомобили LADA
Компания Lada объявила скидки на модельный ряд в марте 2020 года.
Политика
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
Общество
Китайцы сообщают о предвзятом отношении со стороны властей РФ в связи с коронавирусом
Давно живущий в России китайский блогер Хао Чживэй на своей странице в соцсети Facebook возмутился действиями российских органов власти в отношении граждан Китая в связи с коронавирусом.
Транспорт
Люксембург стал страной с бесплатным общественным транспортом
С 29 февраля Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех жителей и гостей страны, сообщает «ТАСС».
Общество
В Севастополе объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку
В Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы, куда её направляли на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Названы регионы с самыми дисциплинированными заемщиками
В пятерку регионов, где живут самые недисциплинированные заемщики, попали также Северная Осетия (6,79 процента), Бурятия (6,18 процента) и Адыгея (6,06 процента).
Фигурное катание