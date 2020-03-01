Происшествия

ИзвестияИзвестияПациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

РБК12:39

Штаб: Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в Москве

Агентство Москва11:11

Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

Lenta.ru12:02

Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

ТАСС11:50

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

РИАМО11:29

Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Москва 2411:21

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

РИА Новости12:07
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Донбасс: ПТУР уничтожила автомобиль ВСУ, оккупанты понесли потери

Rusvesna.su 15:32
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В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости 15:36
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Греческие власти усиливают миграционный контроль на границе с Турцией

Дополнительную тысячу военных и четыре сотни полицейских перебросили греческие власти 29 февраля к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией для предотвращения ее незаконного пересечения мигрантами, сообщает газета Kathimerini.
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Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами

Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
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Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

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Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец 11:23
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
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Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
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Газета.Ru 13:45
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СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

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РБК 11:22
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие американские военные учения

В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Газета.Ru вчера в 10:53
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
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Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
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Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля

Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности (РОП) производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки.
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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
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Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже

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В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков

Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
РИА Новости 10:55
Общество

Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
РИА Новости 15:27
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Lenta.ru 15:50
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
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Общество

МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
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АЗ обыграл «Аякс» и догнал его в таблице чемпионата Голландии

АЗ обыграл "Аякс" в матче 25-го тура чемпионата Голландии — 2:0. Это позволило клубу из Алкмара догнать амстердамцев в турнирной таблице.
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Армия и оружие

Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие

Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.
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