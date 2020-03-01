Происшествия
ИзвестияПациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Политика
Греческие власти усиливают миграционный контроль на границе с Турцией
Дополнительную тысячу военных и четыре сотни полицейских перебросили греческие власти 29 февраля к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией для предотвращения ее незаконного пересечения мигрантами, сообщает газета Kathimerini.
Политика
Зариф назвал капитуляцией соглашение США с талибами
Зариф считает, что соглашение Вашингтона с талибами в Афганистане для США является капитуляцией, на которую они решились пойти после 19 лет унижения.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие американские военные учения
В Польшу прибыли первые колонны американских военных и техники. С этого начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
У православных христиан начинается Великий пост
Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Экономика
Экономисты рассказали, как сохранить деньги при падении рубля
Экономисты рассказали, как сохранить деньги во время экономических потрясений, пишет URA.RU.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Экономика
Минприроды представило концепцию утилизации упаковки производителем
Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало проект концепции реформирования механизма расширенной ответственности (РОП) производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Культура
Мадонна упала и расплакалась во время концерта в Париже
61-летняя певица Мадонна упала на сцене и расплакалась во время своего выступления в Париже. Об этом сообщили фанаты певицы в Тwitter.
Происшествия
В Москве из кальянной в полицию доставили 70 подростков
Сотрудники полиции доставили в отдел 70 подростков после проверки в одном из баров с кальянным залом на западе Москвы, сообщили в пресс-центре МВД.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Общество
Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
Общество
МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik
Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
Футбол
АЗ обыграл «Аякс» и догнал его в таблице чемпионата Голландии
АЗ обыграл "Аякс" в матче 25-го тура чемпионата Голландии — 2:0. Это позволило клубу из Алкмара догнать амстердамцев в турнирной таблице.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Экономика
Десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд из-за коронавируса
Десять миллиардеров из списка Forbes потеряли в сумме примерно $83,4 млрд в последнюю неделю февраля.
Армия и оружие
Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
Девяносто десантников, несколько тысяч боевиков и несданная высота — ровно 20 лет назад, 29 февраля 2000-го, шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков.