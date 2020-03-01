В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

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