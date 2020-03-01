Происшествия

ИзвестияИзвестияПациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

РБК12:39

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

РИА Новости12:07

Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Москва 2411:21

Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

ТАСС11:50

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

РИАМО11:29

Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

Lenta.ru12:02

Штаб: Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в Москве

Агентство Москва11:11
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Общество

Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

Ридус 09:22
Общество

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский GPFG — отказался от акций четырех компаний

Представители фонда, как пишет агентство Reuters, передали рекомендации в норвежский Центробанк, который управляет фондом, и в ближайшее время тот обнародует эту информацию.
Эхо Москвы 22:47
Культура

Зрители не оценили новое шоу Собчак «Док-ток»

Peterburg2.ru 17:40
Авто

Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

Напомним, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн руб.): для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1 вместо прежних 1,3.
AutoNews 28 февраля в 08:08
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия 18:03
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM 14:08
Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings 09:59
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
Происшествия

На Урале пьяные подростки устроили потасовку с полицией

Вечером 1 марта в одном из торговых центров Каменска-Уральского пьяные подростки устроили потасовку с сотрудниками полиции.
URA.Ru 19:54
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Экономика

Власти Японии начали подготовку к объявлению ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии намерено ускоренно подготовить законодательство на случай возможного провозглашения чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения нового коронавируса, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
Взгляд.ру 22:30
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Хоккей

Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 22:50
Футбол

Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за попытку украсть флаг

Болельщики московского «Локомотива» избили фаната «Зенита» во время матча между их клубами на «Газпром Арене».
МР7.ру 05:27
Экономика

Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть российское село через 30 лет

Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).
ПРАЙМ 19:15
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Lenta.ru 22:22
Происшествия

Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста российского агентства «Sputnik Турция» освобождены после дачи показаний, передает «РИА Новости» со ссылкой на их родственников.
Коммерсантъ 09:54
Экономика

Банки в России ограничили выдачи кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском 22:57
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
РИА Новости 19:29
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Российская газета 21:14
Теннис

Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

Впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 21:36
Происшествия

Пес нашел череп пропавшего 14 февраля россиянина в Екатеринбурге

Газета.Ru 12:32
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия 19:48
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

РБК 04:17
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Религия

Начало Великого поста: что нельзя делать в Чистый понедельник, 2 марта

2 марта, у православных верующих начинается Великий пост.
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