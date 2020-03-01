Происшествия
ИзвестияПациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Политика
Турция открыла для сирийских беженцев границы с ЕС
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Игры
Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders
Об обновлении Wastelanders в подробностях расскажут 28 февраля, с 22:00 по московскому времени.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Политика
Песков назвал предстоящую встречу Путина и Эрдогана непростой
Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве.
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
Футбол
«Шахтер» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года
В последний раз «Шахтер» проигрывал в чемпионате Украины 3 августа 2018 года, когда в рамках 3-го тура прошлого сезона команда под руководством Паулу Фонсеки уступила киевскому «Динамо» (0:1). До матча с «Ворсклой» беспроигрышная серия «Шахтера» составляла 48 матчей, из которых команда выиграла 41 встречу и 7 раз сыграла вничью.
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев
В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
Политика
Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России
Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Происшествия
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Общество
Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Севастополе
Севастопольский суд принял решение об объявлении в розыск женщины, которая ушла из инфекционной больницы, где находилась в карантине из-за подозрения на наличие у нее коронавируса, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.
Происшествия
Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Футбол
Директор «Локомотива»: Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» судьи со стороны Сёмина
Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который заявил, что главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин оскорбил арбитра в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).