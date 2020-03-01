Происшествия

ИзвестияИзвестияПациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Власти сообщили о подозрениях на коронавирус у пациента больницы в Москве

РБК12:39

В московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус

РИА Новости12:07

Пациент с подозрением на коронавирус проходит диагностику в Москве

Москва 2411:21

Медслужбы Москвы пока не подтверждают наличие коронавируса у пациента в столице

ТАСС11:50

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

РИАМО11:29

Депздрав прокомментировал сообщения о первом заражении коронавирусом в Москве

Lenta.ru12:02

Штаб: Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в Москве

Агентство Москва11:11
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика

Турция открыла для сирийских беженцев границы с ЕС

Время Пресс вчера в 04:57
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель попросили СКР найти убийцу Листьева

Daily Storm 14:04
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
REGNUM вчера в 15:34
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Армия и оружие

РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Известия 14:41
Общество

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
РБК 13:23
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Игры

Bethesda рассказала о диалогах в обновлении Fallout 76: Wastelanders

Об обновлении Wastelanders в подробностях расскажут 28 февраля, с 22:00 по московскому времени.
Игромания.ру 27 февраля в 12:18
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 09:05
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

Российская газета вчера в 06:47
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Политика

Песков назвал предстоящую встречу Путина и Эрдогана непростой

Напомним, встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве.
Красная весна 10:27
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
Бомбардир.ру 09:47
Футбол

«Шахтер» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года

В последний раз «Шахтер» проигрывал в чемпионате Украины 3 августа 2018 года, когда в рамках 3-го тура прошлого сезона команда под руководством Паулу Фонсеки уступила киевскому «Динамо» (0:1). До матча с «Ворсклой» беспроигрышная серия «Шахтера» составляла 48 матчей, из которых команда выиграла 41 встречу и 7 раз сыграла вничью.
Матч ТВ 13:45
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен очередной боевик ВСУ из бригады Черных запорожцев

В воскресенье, 1 марта, в Донбассе был уничтожен очередной украинский боевик из 72-й бригады ВСУ, приехавший убивать жителей ЛНР из Львовской области.
ИА Новороссия 12:18
Политика

Роухани предложил провести встречу по Идлибу без России

Президент Ирана Хасан Роухани предложил провести встречу Иран–Сирия–Турция по ситуации в сирийском Идлибе без участия России.
Известия 05:05
Происшествия

В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
РИА Новости 06:51
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС 10:12
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

Бродячая собака нашла череп пропавшего мужчины в Екатеринбурге

ФАН 12:22
Общество

Женщина сбежала из коронавирусного карантина в Севастополе

Севастопольский суд принял решение об объявлении в розыск женщины, которая ушла из инфекционной больницы, где находилась в карантине из-за подозрения на наличие у нее коронавируса, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.
Примечания 04:41
Происшествия

Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане

Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Футбол

Директор «Локомотива»: Черданцев 4 раза сказал об «оскорблениях» судьи со стороны Сёмина

Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо прокомментировал слова комментатора Георгия Черданцева, который заявил, что главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин оскорбил арбитра в матче 20-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).
Чемпионат 14:56
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