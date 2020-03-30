Коронавирус
Парламентская газетаПациент с коронавирусом умер во Владимирской области
В больнице Владимирской области скончался пациент с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция, рассказали в Роспотребнадзоре.
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Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.ТАСС06:07
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Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
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Цена на нефть WTI упала ниже $20
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Общество
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Власти Грузии приняли решение об ужесточении карантинных мер и введении комендантского часа на фоне эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.
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