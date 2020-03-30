Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаПациент с коронавирусом умер во Владимирской области

В больнице Владимирской области скончался пациент с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция, рассказали в Роспотребнадзоре.
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Во Владимирской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция

Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией умер в больнице в Коврове. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
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