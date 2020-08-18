Пациентка больницы под Курском очнулась в морге
В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге. Живой ее обнаружил один из сотрудников учреждения, и после этого информация стала распространяться по соцсетям.В источнике
С чего всё началось
«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области
Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что она пациентка жива.
Курские известиявчера в 09:31
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