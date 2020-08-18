Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

Пациентка больницы под Курском очнулась в морге

В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге. Живой ее обнаружил один из сотрудников учреждения, и после этого информация стала распространяться по соцсетям.В источнике
С чего всё началось
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что она пациентка жива.
Курские известиявчера в 09:31
Подробнее о событии
Друг для друга (Курск)

В Курской области проверяют шокирующие случаи в районных больницах

Друг для друга (Курск)вчера в 14:15
46ТВ

Курский облздрав проверяет шокирующие случаи в двух райбольницах

46ТВвчера в 14:02
Курск сегодня

В двух районных больницах Курской области пройдут проверки

Курск сегоднявчера в 11:11
Секунда

Женщина, очнувшаяся в морге, переведена в реанимацию курской облбольницы

Секундавчера в 10:35
КП - Курск

Пациентка курской райбольницы очнулась в морге

КП - Курсквчера в 10:32
Kurskcity.ru

Курский облкомздрав инициировал проверки в двух районных больницах

Kurskcity.ruвчера в 12:38
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Курские известиявчера в 09:31

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
401

Представитель Тихановской допустила суд над Лукашенко

Ольга Ковалькова, представитель кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что после смены власти нынешний президент Александр Лукашенко может подвергнуться уголовному преследованию.
Московский Комсомолец04:26

Зеленский ввёл в состав ТКГ премьер-министра времён Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в состав украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, введя на пост первого заместителя Витольда Фокина.
ИА Новороссия04:39

Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

В Индии стартовали продажи обновленной версии французского кроссовера, которая теперь оснащается 1,3-литровым турбированным мотором с отдачей до 160 л.с. Индийским покупателям теперь доступен кроссовер Renault Duster с 1,3-литровым турбированным мотором, официальный дебют которого состоялся в феврале 2020 года на выставке Auto Expo в Дели.
SpeedMe00:58
19