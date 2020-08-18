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Российская газета
Российская газета

Пациентка больницы под Курском очнулась в морге

В Курской области пациентка Горшеченской центральной районной больницы очнулась в морге. Живой ее обнаружил один из сотрудников учреждения, и после этого информация стала распространяться по соцсетям.В источнике
С чего всё началось
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что она пациентка жива.
Курские известиявчера в 09:31
Подробнее о событии
Друг для друга (Курск)

В Курской области проверяют шокирующие случаи в районных больницах

Друг для друга (Курск)вчера в 14:15
Курск сегодня

В двух районных больницах Курской области пройдут проверки

Курск сегоднявчера в 11:11
Kurskcity.ru

Курский облкомздрав инициировал проверки в двух районных больницах

Kurskcity.ruвчера в 12:38
Секунда

Женщина, очнувшаяся в морге, переведена в реанимацию курской облбольницы

Секундавчера в 10:35
КП - Курск

Пациентка курской райбольницы очнулась в морге

КП - Курсквчера в 10:32
46ТВ

Курский облздрав проверяет шокирующие случаи в двух райбольницах

46ТВвчера в 14:02
Курские известия

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Курские известиявчера в 09:31

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана
REGNUM02:02
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,1K

Корнилов: Тихановской осталось взять титул «почетного святого»

Политолог Владимир Корнилов, комментируя выступление Тихановской обратил внимание на то, как быстро она поменяла свое решение уйти из политики и заняться детьми, нескромно решив вдруг стать национальным лидером.
Infox.ruвчера в 03:12
3,8K

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
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