Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиПациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Пациентка утверждает, что на следующий день Заворотнюк частично парализовало, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 16 сентября врачи прекратили лечение актрисы и только поддерживают работу ее сердца, заявила женщина.
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Подробнее о событии

Представитель Заворотнюк не ответила на сообщения о прекращении лечения

РБК03:39

Представительница Заворотнюк отказалась комментировать прекращение лечения

Lenta.ru04:27

Пациентка медцентра, где лежит Заворотнюк, назвала главную опасность для ее жизни

Комсомольская правдавчера в 17:07

Пациентка медцентра заявила, что лечение Заворотнюк приостановлено

Телепрограммавчера в 23:18

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

РИА Новостивчера в 19:16

«Лежит просто, умирает»: Анастасии Заворотнюк не дают шансов на выживание

Bimru.ru04:08

Пациентка клиники, в которой лечат Анастасию Заворотнюк: «Она умирает»

StarHit.ruвчера в 13:00
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон

Пациентка клиники раскрыла правду о Заворотнюк

Вести.UZ00:12
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Здоровье

Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом

Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
РИА Новости 08:11
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Спорт

WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия

Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Футбол

«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА

Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру вчера в 14:02
Экономика

Елизавета Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ

Бывший соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена руководителем департамента по работе со средствами массовой информации — старшим вице-президентом банка ВТБ.
РБК 07:45
Футбол

Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера

Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика

Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Космос

ESA получило новое удивительное изображение Марса

Источник изображения: ESA / DLR / FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO Снимки, использованные ESA для создания "мозаики", были сделаны аппаратом Mars Express — с помощью камеры High Resolution Stereo Camera — 17 июня, когда зонд совершал свой 19550-й оборот вокруг Красной планеты (аппарат находится на орбите Марса с конца 2003 года).
Популярная механика 03:18
Транспорт

Медведев утвердил новые требования к безопасности детских экскурсий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об утверждении новых требований к организации детских экскурсионных поездок на автобусах, в соответствии с которыми все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Интерфакс 07:16
Энергетика

России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке

В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке.
Газета.Ru 06:55
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Космос

NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию на заработки

Больше 10 лет назад исполнительница хитов «Посмотри в глаза» и «Половинки» внезапно пропала с радаров шоу-бизнеса: перестала выступать и перебралась в Испанию.
StarHit.ru 00:00
Культура

Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи

Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Телепрограмма 06:16
Здоровье

Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам

Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.
Известия вчера в 07:26
Авто

Mercedes прекратил разработку бензиновых двигателей — Daimler

REGNUM 20 сентября в 08:58
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Армия и оружие

МИД прокомментировал планы Британии создать дивизию против киберугроз

Ряд британских СМИ сообщал, что в рамках сухопутных войск Соединенного Королевства создается первая в своем роде дивизия по борьбе с "гибридными действиями", которая займется координацией работы по организации кибератак, распространению дезинформации и применению так называемых "электронных вооружений".
РИА Новости 04:29
Экономика

К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана

Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 08:12
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика

В Минэкономразвития предложили оставлять должникам прожиточный минимум

В Министерстве экономического развития предложили оставлять прожиточный минимум гражданам при взыскании с них долгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 06:47
Космос

«Орел» станет универсальным кораблем для орбитальных и лунных миссий

Хакасия-Информ вчера в 22:43
Политика

Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала

Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
ЖКХ

В Москве началась подача тепла в жилые дома

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Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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