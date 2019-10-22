Пациентка московской клиники косметологии «Бьюти мед» обвинила сотрудницу медучреждения в нанесении побоев. Девушка рассказала об инциденте в Instagram. По словам Валентины, она обратилась в медицинский центр для проведения косметической процедуры.

Пациентка косметологической клиники в Москве обвинила врача в избиении

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