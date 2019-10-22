Происшествия

ИзвестияИзвестияПациентка косметологической клиники в Москве обвинила врача в избиении

Пациентка московской клиники косметологии «Бьюти мед» обвинила сотрудницу медучреждения в нанесении побоев. Девушка рассказала об инциденте в Instagram. По словам Валентины, она обратилась в медицинский центр для проведения косметической процедуры.
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Радикальная косметология: перемена облика обернулась для певицы переломом носа и шрамом

Вести.Ru14:28

В Москве пациентка косметологического кабинета обвинила врача в побоях

Newstracker.ru12:45

Пациентка косметологической клиники в Москве обвинила врача в избиении

Известиявчера в 20:15

В Москве врач сломала пациентке нос из-за лишних вопросов о препарате

Газета Кемерова06:20

Врач сломала девушке нос из-за просьбы показать документы на препарат

РЕН ТВ04:37

В Москве пациентка косметологической клиники обвинила врача в избиении

Rostov gazeta10:32
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Армия и оружие

Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия 14:27
Общество

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
РБК 14:50
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 00:35
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Армия и оружие

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Глава МИД России сообщил, что операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.
ТАСС 14:56
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо»

«Шахтер» и «Динамо» Загреб сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 14:47
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Происшествия

Участников перестрелки в Ростовской области объявили в розыск

Юга.ру 15:00
Политика

Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции

Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Авто

Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro

Клиенты могут заряжать Audi A6 55 TFSI e quattro на общественных зарядных станциях до выходной мощности 7,4 кВт с помощью прилагаемого кабеля режима 3. Это означает, что для зарядки пустой высоковольтной батареи требуется примерно два с половиной часа.
SpeedMe вчера в 05:05
Политика

Кремль назвал препятствие для встречи в «нормандском формате»

Песков подчеркнул, что конкретных сроков для встречи «нет и быть не может», так как позиция президента России Владимира Путина предусматривает подготовку и затем проведение саммита.
ТК Звезда 08:20
Фигурное катание

15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Экономика

В мировой экономике нашли новый пузырь

Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки.
Lenta.ru 13:38
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Гаджеты

Honor представил «молодежный смартфон» Honor 20 Lite

Astera 14:56
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Происшествия

Самарский школьник подавился воздушным шариком и умер

Ученик восьмого класса погиб в одной из школ Самарской области, подавившись воздушным шариком.
Life.ru 11:46
Футбол

Матчи чемпионата Чили отменены из-за беспорядков в стране

Национальная ассоциация профессионального футбола Чили (ANFP) объявила о приостановлении матчей чемпионата страны из-за беспорядков, сообщается на официальной странице организации.
Газета.Ru 13:43
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело 08:44
Общество

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Ведомости 12:03
Спорт

Переход Подчуфаровой в сборную Словении может затянуться из-за IBU

Переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в состав сборной Словении может затянуться из-за новых правил Международного союза биатлонистов (IBU).
Нева Спорт 10:48
Общество

РАН просит пересмотреть правила общения российских и зарубежных ученых

Президиум РАН попросил Министерство науки и высшего образования пересмотреть новые правила общения российских ученых с их зарубежными коллегами.
Газета.Ru 15:42
Единоборства

Конор Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
RT на русском вчера в 03:58
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 02:45
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Энергетика

Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины

Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
OilCapital.ru 08:09
Политика

Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
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