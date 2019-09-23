Шоу-бизнес
РИА НовостиПациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк
Пациентка утверждает, что на следующий день Заворотнюк частично парализовало, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 16 сентября врачи прекратили лечение актрисы и только поддерживают работу ее сердца, заявила женщина.
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Пациентка медцентра, где лежит Заворотнюк, назвала главную опасность для ее жизни
Комсомольская правда17:07
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Технологии
МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег
В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Гаджеты
Huawei представила новый смартфон, в котором нет сервисов Google
Клопс 19 сентября в 17:58
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 20 сентября в 03:58
Происшествия
На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами
От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.
Коммерсантъ 14:59
Здоровье
Как отличить рак желудка от гастрита или язвы, рассказали медики
Медики из Италии рассказали, как отличить рак желудка от гастрита или язвы.
Актуальные Новости вчера в 10:20
Транспорт
В Южно-Сахалинск начнут летать Embraer-170 и Embraer-190
Аэропорт "Южно-Сахалинск" получил допуск к приему и выпуску самолетов Embraer-170 И Embraer-190.
Сахалин.Инфо 18:34
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 12:39
Космос
Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса
News.ru вчера в 13:33
Общество
Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание
Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru вчера в 07:44
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Здоровье
Названы замедляющие старение продукты
Известия 16:45
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
Полностью ликвидирован пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке
Пожар в торговом центре «Максим» полностью ликвидирован спасателями во Владивостоке.
REGNUM 01:39
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Экономика
В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии
Речь идет об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - так называемом "сроке дожития".
Российская газета 20 сентября в 03:57
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Здоровье
Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru 19:53
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 20 сентября в 00:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Спорт
Самый крупный старт: седьмой Московский марафон пройдет 22 сентября
Самый крупный российский легкоатлетический старт: седьмой Московский марафон пройдет 22 сентября.
Вести Подмосковья 20 сентября в 00:27
Политика
Белый дом не разглашает детали жалобы разведчика на Трампа
Белый дом отказывается разглашать детали жалобы разведчика, заявившего, что президент США Дональд Трамп при телефонном разговоре с кем-то из мировых лидеров якобы раскрыл некую секретную информацию, сообщило издание Politico.
Экономика сегодня 19 сентября в 23:26
Экономика
«Горки Город» приближается к интуристам
На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Коммерсантъ 18:10