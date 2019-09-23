Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиПациентка медцентра заявила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

Пациентка утверждает, что на следующий день Заворотнюк частично парализовало, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 16 сентября врачи прекратили лечение актрисы и только поддерживают работу ее сердца, заявила женщина.
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Пациентка медцентра утверждает, что врачи прекратили лечение Заворотнюк

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