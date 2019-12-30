с чего всё началось

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании. По словам пациентки, специалист предлагал ей вступить в интимную связь, а получив отказ, изнасиловал ее. Как сообщает РЕН ТВ 30 декабря, с заявлением потерпевшая обратилась в полицию еще в ноябре.

Политика В России ответили на слова посла США о Второй мировой войне Российские дипломаты и политики усомнились в знаниях посла США в Польше Джорджетты Мосбахер об истории после того, как она возложила вину за начало Второй мировой войны на Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав Польшу "жертвой конфликта".

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

Происшествия Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.

Общество Скончался главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.

Армия и оружие Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Космос Учёные нашли друга чёрной дыре. И доказали теорию относительности Эйнштейна Ранее Лайф писал, что учёным удалось сделать снимок сверхмассивной чёрной дыры Стрелец А*. Исследователи также рассказали, что, по их прогнозам, "хищный" Млечный Путь в будущем сам станет "добычей" для другой галактики.

Происшествия Автобус с пассажирами перевернулся в Тульской области Автобус с пассажирами упал в кювет в Тульской области. Как сообщает РИА Новости, пострадало семь человек, один из которых ребенок.

Футбол «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски Форвард Деян Кулушевски, который недавно заявлял о неготовности менять «Аталанту» на другой клуб, близок к подписанию контракта с «Ювентусом».

Космос Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.