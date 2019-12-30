Происшествия

ИзвестияИзвестияПациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании. По словам пациентки, специалист предлагал ей вступить в интимную связь, а получив отказ, изнасиловал ее. Как сообщает РЕН ТВ 30 декабря, с заявлением потерпевшая обратилась в полицию еще в ноябре.
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В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале
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Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

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