Происшествия
ИзвестияПациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании
Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании. По словам пациентки, специалист предлагал ей вступить в интимную связь, а получив отказ, изнасиловал ее. Как сообщает РЕН ТВ 30 декабря, с заявлением потерпевшая обратилась в полицию еще в ноябре.
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с чего всё началось
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.Lenta.ru06:39
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