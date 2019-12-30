Происшествия

ИзвестияИзвестияПациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Женщина обвинила врача-анестезиолога одной из больниц в Москве в изнасиловании. По словам пациентки, специалист предлагал ей вступить в интимную связь, а получив отказ, изнасиловал ее. Как сообщает РЕН ТВ 30 декабря, с заявлением потерпевшая обратилась в полицию еще в ноябре.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Пациентка обвинила московского врача-анестезиолога в изнасиловании

Известия08:58

Власти проверят информацию об изнасиловании пациентки столичной клиники

Вечерняя Москва08:48

Власти Москвы проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в клинике

РЕН ТВ07:33

В Москве проверяют сообщение об изнасиловании пациентки в больнице

РИА Новости07:29

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

Lenta.ru06:39

Анестезиолог изнасиловал пациентку в столичной клинике. Его не уволили

Телеканал 360°08:33

В Москве анестезиолог изнасиловал пациентку

Московский Комсомолец06:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:47, Ашберн
Политика

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
РБК 16:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Гаджеты

Представлены новые умные смарт-часы Xiaomi Watch Color

Представлены умные смарт-часы Xiaomi Watch Color, купить которые можно будет с 3 января.
МонаВиста 12:05
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Известия 11:09
Общество

МИД РФ устроит вечеринку в стиле «Великого Гэтсби»

Газета.Ru 09:40
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Футбол

«Ювентус» хочет подписать нападающего «Аталанты»

«Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Деяна Кулушевски. Туринский клуб хочет подписать с футболистом контракт до 2024 года.
Soccer.ru 14:20
Общество

В «Нафтогазе» назвали компромиссом соглашение по транзиту газа

Подписанные 30 декабря соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» по транзиту российского газа являются результатом приемлемого компромисса, говорится на сайте «Нафтогаза».
РБК 17:33
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Политика

Allseas отказалась достраивать «Северный поток-2» из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», приостановленную из-за санкций США, сообщили в компании.
Коммерсантъ 07:38
Спорт

AIPS признала Месси лучшим спортсменом года

RT на русском 12:59
Экономика

С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета 11:44
Политика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
Происшествия

Сотрудники магазинов SPAR жалуются на невыплату зарплаты

Сотрудникам магазинов SPAR уже два месяца не платят зарплату.
Телеканал Санкт-Петербург 12:41
Гаджеты

Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года

В начале года казалось, что складные смартфоны — главный тренд 2019-го.
Lenta.ru 16:07
Авто

Бренд Haval привезёт в Индию три модели

Автопроизводитель намерен поставить на конвейер сразу три модели популярного китайского бренда. Это будут Haval 6, Haval 9 и Haval 4.
Car.ru 13:19
Общество

Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Lenta.ru 07:14
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.
Российская газета 05:09
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Футбол

Мойес вновь возглавил «Вест Хэм»

Ранее Мойес уже возглавлял лондонский клуб с ноября 2017 по май 2018 года и занял с ним 13-е место в чемпионате Англии.
Советский спорт 01:24
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 09:57
Армия и оружие

Гутерреш и Помпео обсудили удары США по объектам ополчения в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили удары американских ВВС по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке.
RT на русском 17:38
Хоккей

Сборная Канады обыграла команду Германии в матче МЧМ по хоккею

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.
РИА Новости 11:46
Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия вчера в 10:16
Общество

В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе

В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.
Радио Комсомольская правда 10:47
Общество

ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне

Среди россиян, которым исполнилось 18 лет, каждый второй (51%) уверен в завтрашнем дне, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Телеканал 360° 13:14
Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год

США опоздали на год с введением санкций против газопровода «Северный поток-2» и уже не смогут помешать его строительству, считает американское издание Forbes.
Lenta.ru 16:41
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com B.V

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 06:19
Здоровье

В Финляндии грядет эпидемия гриппа

По соседству с Карелией разгорается эпидемия гриппа.
Петрозаводск говорит 01:25
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Главное