Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия". Покинув клинику, пациентка отправилась к себе домой. По пути она успела пообщаться с тремя соседями, после чего ее задержали.

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

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