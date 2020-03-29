Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия". Покинув клинику, пациентка отправилась к себе домой. По пути она успела пообщаться с тремя соседями, после чего ее задержали.
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Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

РИА Новости14:29

В медцентр в Коммунарке вернули сбежавшую пациентку с коронавирусом

Москва 2413:58

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Известия11:16

Коронавирусная пациентка сбежала из Коммунарки. Она забаррикадировалась в квартире и «громко посылала» спасателей

Телеканал 360°13:19

В больницу в Коммунарке возвратили сбежавшую пациентку с коронавирусной инфекцией

ТАСС13:20

СМИ: Пациентка с коронавирусом сбежала из Коммунарки

Вечерняя Москва11:13

Фото пациентки с коронавирусом, которая сбежала из Коммунарки

РЕН ТВ11:31
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.
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Во Франции от коронавируса за сутки умерли 292 человека

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции за последние 24 часа составило 292.
RT на русском 14:53
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Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

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Lenta.ru 10:52
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Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

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Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
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Как поясняет McLaren, технология AAMS даёт возможность спокойно ездить без шлема, который обязателен для комфортных поездок на других автомобиля с отсутствующим лобовым стеклом.
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Напомним, Божена Рынска через полгода после смерти мужа — политолога и одного из создателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко — сделала неожиданное заявление.
Летидор 14:14
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Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
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Политика

Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава Евросоюза

Лидер партии «Лига» и бывший вице-премьер Италии Маттео Салвини пригрозил выходом своей страны из Европейского союза.
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Общество

Власти Москвы выплатят компенсации безработным из-за новых ограничений

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Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
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В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море

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РИА Новости 09:30
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Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
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В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
РБК 14:07
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
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Общество

Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж

Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Вести Воронеж вчера в 14:23
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
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