Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПетербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Жительнице Санкт-Петербурга грозит штраф за побег из инфекционной больницы имени Боткина. В лечебное учреждение ее доставили после путешествия в Китай. Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
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с чего всё началось

«Я замкнула электроцепь и взломала замок». Русская Сара Коннор сбежала из коронавирусного карантина в Петербурге

Изолированный бокс для карантина по коронавирусу не смог удержать 32-летнюю петербурженку Аллу в Боткинской больнице. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук.
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