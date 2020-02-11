Изолированный бокс для карантина по коронавирусу не смог удержать 32-летнюю петербурженку Аллу в Боткинской больнице. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук.

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

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