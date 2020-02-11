Происшествия
Газета.RuПациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
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с чего всё началось
«Я замкнула электроцепь и взломала замок». Русская Сара Коннор сбежала из коронавирусного карантина в Петербурге
Изолированный бокс для карантина по коронавирусу не смог удержать 32-летнюю петербурженку Аллу в Боткинской больнице. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук.Фонтанка.Ру05:10
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Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
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Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
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Два пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли
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В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
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Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
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Общество
Операторы оценили размер убытков от социально значимых сайтов
Операторы и интернет-компании требуют компенсации от государства за предоставление абонентам бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсантъ».
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Die Welt признала полезными для России санкции США
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Общество
Слесарь Панкратов объяснил «гонения» на Водонаеву
Слесарь из Йошкар-Олы Евгений Панкратов обратился в полицию после высказываний модели Алены Водонаевой.
Кино
Маколей Калкин прокомментировал слухи о педофилии Майкла Джексона
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Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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В Минобрнауки отменили приказ о контактах ученых с иностранцами
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Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Армия и оружие
Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году
Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
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Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Общество
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля
По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля.