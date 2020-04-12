с чего всё началось

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,3K

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 158

Происшествия В Прикамье подтвердили ещё 15 случаев заражения коронавирусом Пермь, 12 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации. 10

Общество Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.

Футбол Мать футболиста ПСЖ Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, начала встречаться с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Религия Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье. 184

Здоровье Опубликованы адреса частных лабораторий Башкирии, где можно сдать анализ на коронавирус Роспотребнадзор опубликовал список частных клиник, прошедших необходимые процедуры для того, чтобы делать анализ на коронавирус.

Религия Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья. 10

Технологии В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.

Политика Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег». 37

Шоу-бизнес Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, впервые станет отцом.

Политика Песков рассказал об интенсивности графика Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно. 153

Игры Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. 34