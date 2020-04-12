Происшествия

ТАССТАССПациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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с чего всё началось
По факту произошедшего следственные органы СКР по Иркутской области возбудили
 уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности».
Известия06:04

Подробнее о событии

Сбежавших из психбольницы пациентов задержали в Иркутске

Твой Иркутск05:35

Сбежавших пациентов психиатрической больницы Иркутска задержали

Иркутск Сегодня05:35

Задержаны все пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы

КП - Иркутск05:35

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС05:49

Полицейские поймали шестерых сбежавших пациентов психиатрической больницы в Иркутске

ИрСити05:30

Полиция задержала шестерых сбежавших из психбольницы в Иркутске

IrkutskMedia05:30

В Иркутске задержали пациентов, сбежавших из психбольницы

РИА Новости05:52
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Общество

В мурманском Междуречье из-за коронавируса введен режим ЧС

Мурманск, 12 апреля 2020, 12:26 — REGNUM В селе Междуречье из-за роста числа зараженных коронавирусом на стройплощадке компании «Новатэк» введен режим ЧС.
REGNUM 05:26
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,3K
Общество

Академик РАН сообщил сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Ведущий инфекционист Виктор Малеев дал прогноз по поводу окончания пандемии коронавируса в России.
Территория новостей вчера в 06:21
2,5K
Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Происшествия

В Прикамье подтвердили ещё 15 случаев заражения коронавирусом

Пермь, 12 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 04:58
10
Общество

Глеб Никитин изменил правила прибытия в Нижегородскую область

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о повышенной готовности.
Открытый Нижний вчера в 12:46
10
Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

REGNUM 04:33
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Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru 10 апреля в 23:17
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Общество

Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится, 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 10 тысяч

За минувшие сутки выявлено более 1300 новых случаев. Об этом сообщили утром в оперативном штабе.
Эхо Москвы 05:30
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Футбол

Мать футболиста ПСЖ Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом

Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, начала встречаться с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.
RT на русском 07:16
Религия

Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома

Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье.
Известия 04:38
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
1,5K
Здоровье

Опубликованы адреса частных лабораторий Башкирии, где можно сдать анализ на коронавирус

Роспотребнадзор опубликовал список частных клиник, прошедших необходимые процедуры для того, чтобы делать анализ на коронавирус.
ProUfu.ru 06:11
Происшествия

В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
3
Религия

Патриарх Кирилл раскрыл смысл пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса призвана заставить людей задуматься о смысле своей жизни, понять, что не хлебом единым жив человек, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья.
Вести.Ru 06:32
10
Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
1,4K
Технологии

В семи водах и на трех биржах. Как не стать владельцем «грязного» Bitcoin

Если «грязные» монеты все-таки попали в кошелек и биржа заблокировала счет по этой причине, то пользователю нужно набраться терпения и подготовиться к длительным разбирательствам.
РБК 06:58
Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
37
Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, впервые станет отцом.
Peterburg2.ru вчера в 06:57
Политика

Песков рассказал об интенсивности графика Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
153
Общество

В России вступил в силу запрет на вывоз круп и овощей

Из-за пандемии коронавируса с 12 апреля временно запрещен экспорт ряда продуктов из России.
URA.Ru 01:13
41
Технологии

Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices 09 апреля в 12:13
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Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM вчера в 00:02
Общество

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:38
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,9K
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции.
RT на русском 07:01
34
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение в столице с 15 апреля пропускного режима.
Известия вчера в 13:24
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