с чего всё началось

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

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