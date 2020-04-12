Происшествия

ТАССТАССПациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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с чего всё началось
Следователи возбудили уголовное дело после побега шестерых пациентов из Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Об этом сообщается
 на сайте следственного управления СК России по региону.
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