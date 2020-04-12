Происшествия

REGNUMREGNUMПациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы

Иркутск, 12 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Все шесть пациентов иркутской психиатрической больницы №1, совершившие дерзкий побег сегодняшней ночью, 12 апреля пойманы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, беглецов заметили в районе реки Ушаковки в Иркутске.
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с чего всё началось
Следователи возбудили уголовное дело после побега шестерых пациентов из Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Об этом сообщается
 на сайте следственного управления СК России по региону.
РБК06:42

Подробнее о событии

Видео побега пациентов психиатрической больницы в Иркутске опубликовали в Сети

ИрСити09:00

Сбежавших из психбольницы пациентов задержали в Иркутске

Твой Иркутск05:35

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС05:49

Подошли в сандалиях и попросили позвонить: иркутянки рассказали о встрече со сбежавшими пациентами психбольницы

КП - Иркутск08:35

В Иркутске задержали пациентов, сбежавших из психбольницы

РИА Новости05:52

Сбежавших пациентов психиатрической больницы Иркутска задержали

Иркутск Сегодня05:35

Полиция задержала шестерых сбежавших из психбольницы в Иркутске

IrkutskMedia05:30
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Религия

Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
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Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Здоровье

Рост больных коронавирусом: ярославский губернатор обратился к жителям

В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.
ЯрNews 09:08
Происшествия

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске

По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
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Общество

В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков

Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 10:15
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Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
2
Общество

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
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Политика

Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения

Президент Владимир Путин скучает по поездкам и живому общению, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:10
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Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
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Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
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Общество

Греция назвала дату начала туристического сезона

Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль вчера в 05:01
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Происшествия

В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
9
Общество

Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
2
Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
212
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,4K
Армия и оружие

В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С

Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru вчера в 03:00
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Происшествия

В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
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Игры

В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands нашли поддержку трассировки лучей и VRS

Восьмое расширение World of Warcraft под названием Shadowlands, похоже, добавит в игру поддержку трассировки лучей (конкретно, теней) и затенение с переменной частотой (VRS).
3DNews 06:27
Космос

В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны

В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты.
Planet Today 10 апреля в 07:41
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Общество

Ассанж тайно стал отцом двоих детей

Lenta.ru 06:40
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Кино

Disney выпустит игровой фильм о Робине Гуде

Ранее студия Disney выпустила в прокат «игровые» версии фильмов «Король Лев», «Аладдин» и «Дамбо».
NewInform вчера в 07:27
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Шоу-бизнес

Лиза Галкина поздравила всех с двойным праздником

Сегодня артист разместил в своем инстаграм видео, на котором Лиза Галкина весело всех поздравляет с Вербным воскресеньем, а также с Днем космонавтики, приведя при этом краткую научную справку о том, как называют космонавтов в разных странах мира.
Paparazzi.ru 09:14
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Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
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Общество

ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с ОНФ зафиксировали стабилизацию розничных цен на продукт, резко ставший популярным на фоне коронавируса.
Российская газета 07:00
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Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже

Автоновости дня 04:35
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