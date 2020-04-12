с чего всё началось

Иркутск, 12 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Все шесть пациентов иркутской психиатрической больницы №1, совершившие дерзкий побег сегодняшней ночью, 12 апреля пойманы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, беглецов заметили в районе реки Ушаковки в Иркутске.

Религия Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс». 657

Общество Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства. 198

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 1,1K

Здоровье Рост больных коронавирусом: ярославский губернатор обратился к жителям В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.

Происшествия Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. 2,3K

Общество В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции. 28

Общество ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей. 129

Общество Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg. 1

Общество Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции. 163

Общество Греция назвала дату начала туристического сезона Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно. 64

Происшествия В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона. 9

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,4K

Происшествия В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий. 6

Игры В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands нашли поддержку трассировки лучей и VRS Восьмое расширение World of Warcraft под названием Shadowlands, похоже, добавит в игру поддержку трассировки лучей (конкретно, теней) и затенение с переменной частотой (VRS).

Космос В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты. 18

Шоу-бизнес Лиза Галкина поздравила всех с двойным праздником Сегодня артист разместил в своем инстаграм видео, на котором Лиза Галкина весело всех поздравляет с Вербным воскресеньем, а также с Днем космонавтики, приведя при этом краткую научную справку о том, как называют космонавтов в разных странах мира. 2