Происшествия
REGNUMПациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы
Иркутск, 12 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Все шесть пациентов иркутской психиатрической больницы №1, совершившие дерзкий побег сегодняшней ночью, 12 апреля пойманы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, беглецов заметили в районе реки Ушаковки в Иркутске.
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с чего всё началось
Следователи возбудили уголовное дело после побега шестерых пациентов из Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.РБК06:42
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Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.
ЯрNews 09:08
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Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
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Общество
В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков
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Коммерсантъ Казань 10:15
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Общество
Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
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Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения
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РИА Новости 10:10
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль вчера в 05:01
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Общество
Число заражённых коронавирусом в России за сутки превысило 2 тысячи
Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России за сутки выросло на 2186 в 52 регионах.
RT на русском 03:33
Общество
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Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Армия и оружие
В США вынесли вердикт: Су-57 окончательно проиграл Су-35С
Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР.
Утро.ru вчера в 03:00
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Игры
В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands нашли поддержку трассировки лучей и VRS
Восьмое расширение World of Warcraft под названием Shadowlands, похоже, добавит в игру поддержку трассировки лучей (конкретно, теней) и затенение с переменной частотой (VRS).
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В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны
В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты.
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Общество
Ассанж тайно стал отцом двоих детей
Lenta.ru 06:40
Кино
Disney выпустит игровой фильм о Робине Гуде
Ранее студия Disney выпустила в прокат «игровые» версии фильмов «Король Лев», «Аладдин» и «Дамбо».
NewInform вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Лиза Галкина поздравила всех с двойным праздником
Сегодня артист разместил в своем инстаграм видео, на котором Лиза Галкина весело всех поздравляет с Вербным воскресеньем, а также с Днем космонавтики, приведя при этом краткую научную справку о том, как называют космонавтов в разных странах мира.
Paparazzi.ru 09:14
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Известия вчера в 16:43
Общество
ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с ОНФ зафиксировали стабилизацию розничных цен на продукт, резко ставший популярным на фоне коронавируса.
Российская газета 07:00
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Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
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