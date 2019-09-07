Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuПадение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов

Евгения Медведева и Алина Загитова представили новые короткие программы на сезон-2019/20. Ученица Брайана Орсера усложнила контент по сравнению с прошлым годом, добавив тройной лутц, однако неожиданно не смогла справиться с каскадом флип + тулуп, упав со второго прыжка.
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Прокат короткой программы Алены Косторной на сезон-2019/20

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