Фигурное катание
Газета.RuПадение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов
Евгения Медведева и Алина Загитова представили новые короткие программы на сезон-2019/20. Ученица Брайана Орсера усложнила контент по сравнению с прошлым годом, добавив тройной лутц, однако неожиданно не смогла справиться с каскадом флип + тулуп, упав со второго прыжка.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Футбол
Сборная России вылетела в Калининград
Спорт-Экспресс 11:05
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге
Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.
Экспресс газета 10:50
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости 02:54
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Теннис
Надаль: Медведев назвал меня зверем? Надеюсь, что буду таким и в финале
Россиянин сказал, что испанец — «один из величайших чемпионов в истории спорта, просто машина и зверь на площадке».
Чемпионат 12:20
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Авто
ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений
Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.
Тарантас Ньюс 06:29
Футбол
Липпи признался, что крепко дружит с Фергюсоном
Soccer.ru 08:22
Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru 12:30
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Фигурное катание
Алина Загитова выступит под четвёртым номером на контрольных прокатах
АиФ Удмуртия 08:42
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Экономика
В Пакистане значительно расширили налоговую базу
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
REGNUM 13:04
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00