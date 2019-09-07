Евгения Медведева и Алина Загитова представили новые короткие программы на сезон-2019/20. Ученица Брайана Орсера усложнила контент по сравнению с прошлым годом, добавив тройной лутц, однако неожиданно не смогла справиться с каскадом флип + тулуп, упав со второго прыжка.

Падение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Политика В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20% "У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Религия Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17 Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.

Авто ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.

Политика Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.

Происшествия Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Политика Додон договорился с Путиным о скидке на газ Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Общество В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Экономика В Пакистане значительно расширили налоговую базу По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.

Космос Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.