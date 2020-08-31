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ТАСС
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.В источнике
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Коммерсантъ

ВВП Италии во втором квартале упал на 12,8%

Коммерсантъвчера в 13:06
Ведомости

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомостивчера в 09:18
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАССвчера в 08:33
Известия

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известиявчера в 09:07
Московский Комсомолец

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолецвчера в 09:04
Газета.Ru

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ruвчера в 08:45
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.рувчера в 09:10

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил «Коммерсанту», что хакеры, вероятнее всего, уже использовали слитые данные для извлечения коммерческой выгоды до того, как выложили их в открытый доступ.
РБК20:14

Свыше 4 тыс. зрителей в Татарстане присоединились к акции «Ночь кино»

4142 зрителя в Татарстане присоединились ко всероссийской акции «Ночь кино», которая проводится ежегодно Фондом кино совместно c Министерством культуры РФ в целях популяризации отечественного кинематографа и возвращению зрителей в кинотеатры.
Татар-информвчера в 13:47
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Российский завод Haval ушел в корпоративный отпуск

По сообщению пресс-службы китайской компании, после возвращения из корпоративного отпуска, который будет длиться 2 недели с 24 августа, компания запустит вторую смену на конвейере по производстве рамных внедорожников Haval H5 и H9.
SpeedMe30 августа в 13:37
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Источник: «Барселона» хочет как можно скорее продать Суареса в «Ювентус», а Видаля — в «Интер»

Как сообщает журналист Франсеск Агилар, после достижения договоренности с «Севильей» по хавбеку Ивану Ракитичу сине-гранатовые хотят как можно быстрее продать уругвайца и чилийца в «Ювентус» и «Интер» соответственно.
Матч ТВвчера в 16:22

В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей объявить о своём банкротстве во внесудебном порядке в случае невозможности погашения задолженности.
RT на русском19:32
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Стал известен главный режиссерский замысел фильма «Брат»

В фильме говорится, что режиссерская задумка взаимодействия бандитского и музыкального миров без оформления ее соответствующей музыкальной темой, в последствии ставшей культовой, оставила бы фильм «Брат» Алексея Балабанова в сегменте заурядных городских боевиков.
ИА Красная Весна20:05
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUMвчера в 12:29
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