Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда
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ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года.В источнике
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