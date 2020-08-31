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ТАСС
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.В источнике
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REGNUM

Экспорт Португалии во II квартале упал на 40%

REGNUMвчера в 11:30
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАССвчера в 08:33
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.рувчера в 09:10
Известия

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известиявчера в 09:07
Московский Комсомолец

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолецвчера в 09:04
Газета.Ru

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ruвчера в 08:45
Ведомости

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомостивчера в 09:18

США обеспокоены планами Китая купить украинский «Мотор Сич»

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что госсекретарь Майк Помпео выразил обеспокоенность президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с планами Китая по покупке завода «Мотор Сич», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты29 августа в 21:03
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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