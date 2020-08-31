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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолецвчера в 09:04
Ведомости

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомостивчера в 09:18
Взгляд.ру

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.рувчера в 09:10
Известия

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известиявчера в 09:07
Коммерсантъ

ВВП Италии во втором квартале упал на 12,8%

Коммерсантъвчера в 13:06
Газета.Ru

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ruвчера в 08:45
ТАСС

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАССвчера в 08:33

Учеба дочери замглавы Забайкалья в Москве обойдется в 2,5 млн рублей

За учебу дочери замгубернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой Аляны в одном из самых престижных вузов России на факультете международных отношений МГИМО придется заплатить почти 2,5 млн рублей.
Московский Комсомолец Читавчера в 03:24
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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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«Манчестер Сити» начал готовиться к возможному трансферу Месси

Представители английского футбольного клуба «Манчестер Сити» запросили у одной из крупных медиакомпаний архивные кадры с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси для подготовки видео к возможному трансферу аргентинца.
News.ruвчера в 13:48

Установлен главный виновник воспаления в кишечнике

Если у здоровых людей клетки иммунной системы борются с другими клетками организма, поражёнными внутриклеточными паразитами, то у больных людей иммунитет начинает атаковать безвредные бактерии в кишечнике.
Evo-rus.comвчера в 08:16
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфаксвчера в 07:02
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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